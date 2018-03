Duitse automerken blijven geliefkoosd doelwit in politiezone TARL

RINGtv berichtte in februari reeds over diefstallen van stuurwielen, airbags en navigatiesystemen uit wagens van voornamelijk Duitse makelij in de zone TARL, met name in Roosdaal en Affligem. Met enkele nieuwe feiten afgelopen week, duurt de plaag nog altijd voort.

Met enkele nieuwe inbraken deze week, in voertuigen van vooral Duitse makelij, dikt de balans verder aan. Politiewoordvoerder Steven De Ridder zegt aan Radio 2 dat het dit jaar al gaat om elf feiten in Roosdaal, vier in Affligem en één in Liedekerke, en dat de daders vooral actief zijn in de ruime omgeving van de Ninoofsesteenweg en de Brusselbaan. Er wordt vooral gemikt op Duitse (luxe)wagens en specifiek op het gps-systeem, de airbag of het stuurwiel van de wagen.

De nachtelijke patrouilles van de zone TARL(Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) focussen sinds enkele weken gericht op de problematiek. Ook tijdens de EXIT-actie van vorige week werd specifiek gepatrouilleerd en gecontroleerd op autodiefstallen in de regio rond Roosdaal. Volgens VRT zou het gaan om een bende Oost-Europeanen, meerbepaald uit Litouwen, die zich specialiseren in dit soort misdaad.

De politie vraagt nogmaals met aandrang om wagens, indien mogelijk, in afsluitbare garages te parkeren. Wie geen andere optie heeft dan de wagen op straat te parkeren, doet dit best op een goed verlichte plaats met enige sociale controle of buurtbewoning. Burgers kunnen verdachte handelingen steeds melden op het noodnummer 112.