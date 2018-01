Duiven komen om in brand Strijtem

In de Broekstraat in Strijtem is zondagavond een duiventil volledig in vlammen opgegaan. “Wij hadden niets in de gaten, maar buren kwam kort voor 18 uur hevig aankloppen”, klinkt het bij de bewoners. “Er waren toen al heel wat vlammen. We hebben nog geprobeerd om de duiven te redden, maar er konden er maar een tweetal ontsnappen. In totaal zaten er een tachtigtal broedende duiven in het til. Op zo'n twintig minuten ging het volledige hok in vlammen op.” De brandweerzone Vlaams-Brabant West en de Civiele Bescherming snelden ter plaatse maar er viel niets meer te redden. Door de grote schade kon de oorzaak niet achterhaald worden, maar kwaad opzet lijkt uitgesloten.