Duizend handtekeningen tegen windmolens Peizegem

De infoavond van het actiecomité Leefbaar Merchtem-Londerzeel in de parochiezaal in Peizegem lokte 230 ongeruste inwoners. Zij kregen uitleg over de twee windmolens die energiebedrijf Aspiravi wil bouwen in Merchtem, vlak bij de grens met Londerzeel. De twee molens zijn 175 meter hoog en leveren energie voor 4.000 gezinnen en zullen gebouwd worden tussen tussen de Dahliastraat en het Brusselbaantje. “Aspiravi diende vorige maand een bouw- en een milieuvergunningsaanvraag in. Het openbaar onderzoek is zowat een maand geleden gestart en loopt nog tot 25 maart. Wij hadden dus weinig tijd om bezwaarschriften in te dienen, maar dankzij massale mobilisatie en de verontwaardiging bij de lokale inwoners over het project, hebben we nu al zo'n 1.000 handtekeningen verzameld”, vertelt Bart De Vos van het actiecomité. Die handtekeningen zullen eerstdaags overhandigd worden aan het gemeentebestuur van Merchtem.

Het comité vreest dat de windmolens lawaaihinder en slagschaduw met zich zullen meebrengen, de kouter zullen ontsieren en een minwaarde betekenen voor de huidige woningen en toekomstige wijken in Peizegem. Buurgemeente Londerzeel kant zich alvast tegen het windmolenproject dat vlakbij de grens met Steenhuffel (Londerzeel) komt. "Wij krijgen de lasten en niet de lusten, hier is geen draagvlak voor", zegt burgemeester Nadia Sminate (N-VA). Het gemeentebestuur van Merchtem zal na onderzoek van de bezwaarschriften een advies geven aan de provincie, die de vergunning aflevert.