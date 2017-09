Duizenden Lennikenaren vieren 25ste verjaardag van ‘Prins, Trots van Brabant’

Op 6 september 1992 werd Prins, de Trots van Brabant plechtig ingehuldigd in Lennik. Prins is het grootste bronzen standbeeld geplaatst in België in de 20ste eeuw en was van de hand van kunstenaar Koenraad Tinel uit Vollezele.

De 25-ste verjaardag van dit standbeeld werd zondag gevierd met een feestelijke optocht waaraan meer dan 140 trekpaarden deelnamen. Ook de steltenlopers van Merchtem zorgden voor spektakel. De Lennikenaren werden ook getrakteerd op chocolade munten en cadeaubonnen tijdens de Prinsworp. En de Koninklijke Harmonie Sont-Cecilia componeerde voor de gelegenheid een Prinslied dat door de aanwezigen uitbundig werd meegezongen. (foto's Emile Devogeleer)