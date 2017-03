Duodag in Merchtem

Het is duodag vandaag. Een dag waarop mensen met een beperking stage kunnen lopen in bijna 400 bedrijven over heel België. De duodag moet werkgevers ervan overtuigen dat mensen met een beperking echt wel kunnen meedraaien in een onderneming. Want momenteel zijn maar 4 op de 10 mensen met een beperking aan de slag.

Margara Harnie uit Dilbeek krijgt de kans om een dagje mee te draaien bij Baby Plus Vanderstraeten in Merchtem. Ze is net afgestudeerd in het Buitengewoon Onderwijs, maar vindt moeilijk een job.

"We merken dat het toch niet zo eenvoudig is om mensen met een arbeidsbeperking om een plaats te vinden op de arbeidsmarkt. Er zijn heel wat drempels te overwinnen. Werkgevers zijn daar niet altijd zo vertrouwd mee. Dus we willen eigenllijk een soort sensibiliseringsactie doen naar werkgevers dat er heel wat mensen met competenties zijn die ook een plaatsje op de arbeidsmarkt en bij wijze van duo-day de drempels verlagen om beide doelgroepen bij mekaar te brengen," vertelt trajectbegeleidster Sandra Michiels.

Elk jaar stijgt het aantal deelnemers. Vorig jaar proefden 650 werkzoekenden van de werksfeer in meer dan 500 bedrijven en dat loont, merkt Michiels. "We merken als we naar de vorige edities kijken dat 1 op 5 na het verlopen van een stage bij een bedrijf aan de slag kan. Misschien niet exact hetzelfde, maar het is de ervaring die maakt dat het als referentie kan dienen naar een volgende tewerkstelling toe."