Poppeia, de Italiaanse delicatessenzaak die toekomstig NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir uitbaatte in Overijse, heeft de deuren gesloten. Het pand in het centrum staat te huur. Dutordoir opende de winkel in 2014, enkele maanden nadat ze gestopt was als grote baas van Electrabel. Maar de winkel is niet langer combineerbaar met haar nieuwe job als baas van de Belgische spoorwegen. Bij de NMBS volgt ze op 7 maart Jo Cornu op.