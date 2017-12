Dworp neemt afscheid van cafébazin Lisa (91)

In Dworp, bij Beersel, is Lisa Wauters overleden. Zij was één van de oudste cafébazinnen uit de wijde omgeving. Lisa werd 91 en stond 66 jaar achter de toog van café In De Welkom.

Vorige maand nog kwamen bij Lisa in café In De Welkom vele tientallen mountainbikers over de vloer naar aanleiding van de WC Classic, een organsiatie van de Dworpse bikers. Het was Lisa die overigens iedere zondag de mountainbikers na hun tocht in haar café verwelkomde en dat al sinds 1992.

Maar Lisa is niet meer. Ze overleed aan hartproblemen en werd 91. Zondag gaat café In De Welkom nog een laatste keer open als eerbetoon aan de overleden cafébazin. Nadien sluit het café wellicht definitief de deuren.