Eén derde van Vlaams-Brabants afvalwater wordt niet gezuiverd

Vlaams-Brabant hinkt dramatisch achterop wat betreft de verwerking van afvalwater. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij komt één derde van het afvalwater in onze provincie ongezuiverd in de natuur terecht. Vooral de gemeenten in het Pajottenland scoren slecht.

Tegen 2027 wil Europa dat 98% van ons afvalwater gezuiverd wordt. Hoewel ze nog tien jaar de tijd hebben, moeten heel wat gemeenten in onze regio toch dringend in actie schieten om die doelstelling te halen. Pepingen, Gooik en Lennik staan zelfs in de top 10 van slechtst scorende Vlaamse gemeenten op het vlak van waterzuivering.

In Pepingen wordt volgens de Confederatie Bouw zelfs geen water gezuiverd. De gemeente Pepingen nuanceert de cijfers. “Wij hebben in Elingen sinds 15 jaar een rietveld waar al het water van deze deelgemeente gezuiverd wordt. Dit werd aangelegd en betaald door Vlaanderen maar blijkbaar telt dat niet mee in de metingen van Aquafin. Ook hebben we in Pepingen de rioleringen van 200 huizen heraangelegd volgens het gescheiden stelsel”, aldus burgemeester Luc Decrick.

De Pajotse gemeenten willen wel grotere inspanningen leveren maar stuiten daarbij op een aantal problemen. In Pepingen bijvoorbeeld wordt al jaren gezocht naar een locatie waar twee kleine waterzuiveringsinstallaties kunnen worden gebouwd, zonder de buurt of het landschap te storen. Daardoor hinkt ook de aanleg van gescheiden rioleringen in het Pajottenland achterop. Bovendien moeten er grotere financiële inspanningen geleverd worden omdat de woningen er vaak ver uit elkaar liggen.