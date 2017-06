Eén geïntegreerd trein-, tram- en busticket ook voor inwoners in de Rand?

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) onderzoekt of ook inwoners in de Rand in de toekomst gebruik kunnen maken van JUMP. Dat is het geïntegreerd ticket en tarief waarmee je in Brussel gebruik kan maken van zowel de trein, tram, bus en metro. Mogelijk wordt dit dus uitgebreid naar de Rand.

In Brussels hanteert men al langer het geïntegreerd ticket en tarief. Dat is geldig op de netten van de De Lijn, MIVB, TEC en NMBS in het volledige Brusselse gewest. Mogelijk wordt dit uitgebreid naar De Rand. Dat bevestigde de minister op een vraag van volksvertegenwoordiger Karin Brouwers. Een studiebureau onderzoekt momenteel de gevolgen hiervan. Ook de NMBS, MIVB, TEC en De Lijn zijn de verschillende scenario’s inzake prijszetting aan het doorrekenen. Ook het effect daarvan op de reizigersaantallen en de financiële resultaten trachten ze in kaart te brengen. Het openbreken van de schotten tussen de verschillende vervoersmaatschappijen is volgens Brouwers de beste manier om de concurrentie met de auto aan te kunnen. Ook hoopt ze dat de uitbreiding zich niet enkel beperkt tot de Rand maar dat ook de ruime regio wordt meegenomen in het verhaal.