Eén gezamenlijk taalbeleid voor alle Leeuwse scholen

Alle scholen in Sint-Pieters-Leeuw zullen voortaan hetzelfde taalbeleid volgen. Op het jongste scholenoverleg hebben ze zich allemaal geschaard achter dezelfde afspraken over het gebruik van het Nederlands op school en de omgang met meertaligheid bij anderstalige kinderen en hun gezin.

Duidelijk kader was broodnodig

Tijdens het scholenoverleg van 8 maart hebben alle scholen een gezamenlijke tekst ondertekend over het taalbeleid op school. Die tekst biedt de directies, personeelsleden en partners van de scholen een referentiekader. En dat kader komt geen dag te vroeg, vindt schepen van onderwijs Gunther Coppens: “De diversiteit en het hoge aantal anderstalige kinderen en ouders op onze Leeuwse scholen vragen de nodige aandacht. Daarom vonden we het met alle onderwijspartners in de gemeente nodig om een duidelijk kader te bieden met afspraken die voor alle scholen gelden."

Maximaliseren van toekomstkansen

Om tot een gedragen visie te komen werd een stuurgroep opgericht. Daarin werkten de dienst Onderwijs, de dienst Integratie en de directies samen aan een netoverschrijdende visietekst en referentiekader. Zij vonden het belangrijk om te starten vanuit een positief standpunt tegenover het aanleren van het Nederlands. "De focus op de Nederlandse taal moet vooral gericht zijn op een positieve beleving en het maximaliseren van toekomstkansen van de kinderen. School en ouders hebben daar beiden een verantwoordelijkheid in te nemen en een goeie communicatie staat daarbij centraal," vertelt Coppens.