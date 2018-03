E40 in beide richtingen gedeeltelijk versperd ter hoogte van Ternat

In Ternat is de E40 tussen Gent en Brussel in beide richtingen versperd door een ongeval met meerdere wagens en bestelwagens. Vanmorgen vroeg was de snelweg een tijdlang volledig afgesloten, intussen is in de twee richtingen één rijstrook open.