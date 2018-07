E40 Ternat gaat woensdag open

“Een maand lang, 24 op 24 uur werkte het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf 28 mei aan de heraanleg van de rechterrijstrook en de pechstrook van de E40 in de rijrichting van Gent/Oostende”, legt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer uit. “Tegelijk werden er in de beide rijrichtingen nieuwe betonnen veiligheidsstootbanden geplaatst over een afstand van in totaal zestien kilometer.”

Woensdag zijn de werken achter de rug en wordt de hele weg in beide richting vrijgemaakt.

Foto: Wegen en Verkeer