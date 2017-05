Ecoduct Groenendaal uitzonderlijk toegankelijk tijdens Openwervendag

Bezoekers zullen een korte wandeling door het bos maken tot aan de werf. De specialisten van de Vlaamse overheid geven tijdens de wandeling uitleg bij de ecotunnels, ecorasters en andere infrastructuur die de versnipperde stukken van het Zoniënwoud opnieuw met elkaar verbindt.

Zo’n ecoduct is nodig want vandaag wordt het Zoniënwoud op verschillende locaties doorkruist door snelwegen. Elke dag doen reeën, vossen, marterachtigen, vleermuizen, amfibieën, insecten en andere bosbewoners verwoede pogingen om die over te steken. “We merkten dat tussen Groenendaal en Waterloo, vele dieren er niet in slaagden om op een veilige manier over te steken. Daarom bouwen we hier een ecoduct, dat is een oversteekplaats van 60 meter breed, voor kleine en grote dieren. Met het ecoduct zal er meer uitwisseling van deze soorten kunnen gebeuren en zullen de populaties groeien”, zegt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Bovenop het ecoduct zullen er planten en bomen aangeplant worden zodat de dieren bij het oversteken niet merken dat ze zich in een andere omgeving bevinden. Om te verhinderen dat dieren toch nog via de snelweg oversteken, zullen de Vlaamse en Brusselse overheid samen langs de Ring rond Brussel en de E411 doorheen het Zoniënwoud een 'ecoraster' bouwen van 2 meter hoog en 24 km lang.

Het ecoduct, dat eind dit jaar afgewerkt wordt, zal na de werken alleen door dieren gebruikt mogen worden en zal niet bereikbaar zijn voor mensen. De Openwervendag is dus een echte buitenkans voor natuurliefhebbers en andere geïnteresseerden. (simulatie Witteveen+Bos)

Hoe je de werf kan bereiken ontdek je hier.

