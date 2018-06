Ecoduct Groenendaal vanaf nu exclusief voor dieren

Vandaag is het gloednieuwe Ecoduct Groenendaal met een symbolische knoop afgesloten voor de mens. Het ecoduct is vanaf nu exclusief voorbehouden aan dieren, die zo de Ring rond Brussel veilig kunnen oversteken. Sporen op de brug en foto’s van wildcamera’s bewijzen alvast dat dieren de weg naar het ecoduct al gevonden hebben.

Het waren Vlaams minister van Mobiliteit en Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault en administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos Marleen Evenepoel die het ecoduct inhuldigden. Ook onthulden ze een natuurkunstwerk van kunstenaar Koen Vandewalle dat bovenop de zestig meter brede dierenbrug staat. Samen met het graffitikunstwerk van DZIA onder de brug moet het kunstwerk de weggebruiker een beetje duiding geven bij de betekenis van de brug.

Corridor

Het ecoduct is een brug van zestig meter breed dat natuurlijk geïntegreerd is in het bos. Zo werden bovenop de brug struiken en zelfs bomen geplant die op andere plekken in het Zoniënwoud ook voorkomen. Alles werd afgestemd op de voorkeuren van de diersoorten. Er is een vochtige corridor voor amfibieën en een strook met hogere struiken en bomen waarop vleermuizen zich zullen oriënteren.

Ook de omgeving van de brug werd onder handen genomen. De voorbije maanden werden meer dan tienduizend struiken en bomen aangeplant die zorgen voor een natuurlijke aansluiting tussen de brug en het omliggende landschap. De voormalige renbaan van Groenendaal is gedeeltelijk omgevormd tot een begrazingsblok waar een achttal Schotse Hooglanders zullen instaan voor de ecologische begrazing. Er werd ook een kijkhut gebouwd met zicht op de wilde grazers.

Europees project

De bouw van het ecoduct kadert in het OZON-project en het Europese LIFE+- programma. Het kostte 6,6 miljoen euro en is een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en Leefmilieu Brussel. Ook de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren naam een deel van de financiering op zich.