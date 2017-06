Ecoduct in Hoeilaart wordt zichtbaar boven Ring

Om de dieren van het Zoniënwoud een veilige overtocht van de Ring te garanderen en verkeersongelukken met dieren te vermijden, bouwt Wegen en Verkeer in Groenendaal een ecoduct. De werken zijn vorig jaar in september begonnen en zullen voor het einde van dit jaar klaar zijn. “Momenteel zijn we dwarsbalken over de snelweg aan het plaatsen. Dat zal nog wel een tijdje duren. In een laatste fase gaan we het ecoduct volledig bekleden met aangepaste planten. Dus we gaan er een natuurlijke omgeving van maken zodat de dieren zoveel mogelijk gebruik zullen kunnen maken van dit ecoduct om de Ring over te steken", verduidelijkt Anton De Coster van Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant. Het ecoduct is 60 meter breed. In het totaal worden er 58 dwarsbalken gelegd. Die zijn 25 meter lang en wegen 40 ton per stuk. De werken veroorzaken weinig hinder voor de automobilisten omdat er nog steeds 2 versmalde rijstroken beschikbaar blijven en dit in beide richtingen.

Het ecoduct van Groenendaal is het eerste boven de Ring rond Brussel. In 2019 zal Wegen & verkeer starten met de bouw van een tweede ecoduct die het Laarbeekbos in Jette zal verbinden met de Relegemse Kouters in Asse, en daar zullen ook fietsers en wandelaars gebruik van kunnen maken.