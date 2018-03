Economische steunzone Vilvoorde-Zaventem start volgende maand

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone kunnen een tijdelijke vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van twee jaar per extra arbeidsplaats die "ontstaat ten gevolge van een investering".

De steunzones zijn een nuttig instrument om maatregelen te nemen die zones, getroffen door collectieve ontslagen, ondersteunen en er tewerkstelling faciliteren. Het bekomen voordeel komt overeen met een besparing van 4 à 5 procent op de loonkost per extra werknemer gedurende twee jaar.



De steunzones kunnen maximaal voor een termijn van zes jaar lopen. Voor de steunzone Vilvoorde-Zaventem betekent dit tot ca. 2024. Eerder waren er al steunzones in Genk en Turnhout. De drie steunzones omvatten samen bijna de gehele oppervlakte van Vlaams-Brabant. Een volledig overzicht van alle gemeentes is te vinden in de Nota Steunzone Vilvoorde-Zaventem van 21 april 2017.



Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy is tevreden: “Vanaf april 2018 zal de steunzone Vilvoorde-Zaventem eindelijk in werking treden. Dit is een enorme boost voor de investerende bedrijven en de werkgelegenheid in de regio”.