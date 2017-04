Ecoraster langs Ring en E411 moet Zoniënwoud aaneensluiten

Ecorasters

Ecorasters zijn speciale omheiningen of hekken die worden geplaatst langsheen verkeersassen. Ze leiden de dieren naar veilige oversteekplaatsen zoals een ecoduct of ecotunnel. Dat is een goede zaak voor zowel de natuur als de automobilisten, want enerzijds neemt de biodiversiteit toe en anderzijds daalt de kans op ongevallen door overstekende dieren.

De rasters zijn twee meter hoog. Bovenaan is het een draad met grof raster onderaan is het raster fijnmaziger om ook kleine diersoorten tegen te houden. De draad is ingegraven in de bodem zodat zelfs gravende soorten de omheining niet kunnen omzeilen.

De werkzaamheden

Het ecoraster wordt aangelegd over een lengte van 24 kilometer langs Brusselse Ring en de E411 doorheen het Zoniënwoud, over Brussels en Vlaams grondgebied. De omheining komt op enkele meters afstand van het wegdek. Het voorbijgaande verkeer zal weinig hinder ondervinden van de aanleg, want het ecoraster wordt voornamelijk vanuit het bos of op minder drukke momenten aangelegd. De werkzaamheden lopen tot het voorjaar van 2018 en kosten in totaal 1.050.393 euro.