Eddy Merckx vereeuwigd op postzegel

Bpost pakt uit met een gelimiteerde collectie postzegels van de 10 Belgische winnaars van de Ronde van Frankrijk. Daaronder -uiteraard- de bekendste inwoner van Meise: Eddy Merckx. Samen met die andere wielercoryfee Lucien Van Impe onthulde Merckx vanmorgen de unieke postzegelreeks bij Bpost in Mechelen.

"Ik vind het een mooie postzegel. Het is goed gedaan. Het heeft iets speciaal omdat het op de afdaling is van de Galibier. Het is voor de wielerfanaat."

Eddy Merckx was vanmorgen zichtbaar tevreden met 'zijn' postzegel. De reeks werd ontworpen door Pieter Willems en die wist onmiddellijk dat hij het juiste beeld van Eddy te pakken had: "Ik vond het een mooi beeld. Hij staat er herkenbaar op. Hij heeft een herkenbaar silhouet van gezicht. En daarom was de keuze makkelijk."

Na de goedkeuring van de Tourwinnaars, mochten de postzegels naar de drukkerij. Verzamelaars en liefhebbers zullen nog even geduld moeten oefenen, maar vanaf volgende week maandag zijn ze te koop.