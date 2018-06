In Hoeilaart trekt N-VA in oktober naar de kiezer met Eduoard van Zuijlen als lijsttrekker. Natascha Peeters krijgt de tweede plek, OCMW-raadslid Myriam Warson de derde.

