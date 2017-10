Een gloednieuwe RINGtv.be

In 2014 trok RINGtv resoluut de digitale kaart. RINGtv.be werd daardoor een heuse nieuwswebsite en ook het video-aanbod werd er gevoelig uitgebreid. Nu 3 jaar later ondergaat RINGtv.be opnieuw een grondige facelift. “De vorige website hebben we de voorbije jaren gevoelig uitgebreid. Zelfs in die mate dat een kijker soms al eens het noorden verloor in al die artikels, video’s en acties. En daar hebben we nu wat aan gedaan”, verduidelijkt webmaster Geert Vanhassel. “Zo vind je op de vernieuwde RINGtv.be een afgeslankte navigatiebalk. Die moet je sneller gidsen door de actualiteit en het programma-aanbod van RINGtv. Alles werd ook wat meer uitvergroot. Dus het beeld neemt voor een stukje de hoofdrol over van het woord. Daardoor is RINGtv.be wat rustiger en frisser geworden. Maar inhoudelijk is het aanbod ongewijzigd gebleven”, aldus Vanhassel.

Digitale omwenteling

Dat RINGtv blijft investeren in het digitaal aanbod spreekt voor zich. “Door de digitale omwenteling worden we voortdurend en 24u/24u bestookt met actualiteit via onze smartphone of Iphone. Dat is een positieve evolutie. Ook kijken mensen steeds vaker via het kleine scherm naar hun favoriete televisieprogramma’s. Als redactie en als televisiezender moet je daar natuurlijk op inspelen en er ook de nodige inspanningen voor leveren. Met succes, want maandelijks krijgen we tussen de 100.000 en 140.000 unieke bezoekers over onze digitale vloer. En een groot deel van hen is haast dagelijks op de afspraak. Een enorme stijging is dat in vergelijking met 3 jaar geleden”, zegt hoofdredacteur Dirk De Weert.

60% is jonger dan 44

Bovendien bereikt RINGtv via zijn website een zeer jong publiek. “Regionale zenders hebben soms het onterechte imago dat ze moeilijk jonge kijkers kunnen lokken. Met RINGtv.be bewijzen we net het omgekeerde. Zo is RINGtv.be het populairst in de leeftijdscategorie 18-34 jarigen. (37,7%). Nadien volgen de 35-44 jarigen (21,5%) Dat maakt dat 6 op de 10 bezoekers jonger is dan 44 jaar. Dus met ons digitaal verhaal bereiken we vooral een zeer jong publiek en daar zijn we best trots op”, aldus webmaster Vanhassel.