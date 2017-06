"Een trekpaard is eigenlijk een grote knuffelbeer"

De temperaturen lopen hoog op tijdens de eerste Open Stoeterijendag van Toerisme Vlaams-Brabant, zeker voor de smid die de hoeven beslaat. Dat het evenement in Londerzeel plaatsvindt, is niet toevallig, meent Gerda verhulst, schepen van Toerisme in Londerzeel: "Als je als fietser of wandelaar ons grondgebied doorkruist, dan kom je één vast element tegen en dat is dat paard, dat mooie Brabantse trekpaard. En dat leeft hier wel echt."

Het Belgische trekpaard, ook wel de Brabander genoemd, was ooit Belgiës grootste exportproduct, maar die tijden zijn voorbij. De open stoeterijendag wil het trekpaard in ere herstellen. Brabanders staan bekend om hun kracht en bouw, maar Wilfried Verdoodt van Stal van 't Groenenveld houdt vooral van hun karakter: "Het is eigenlijk bijna zo een grote beer, maar dan een knuffelbeer. Je hebt daar geweldig veel vriendschap van. En zo'n paard is eerlijker dan veel mensen, onthoud dat goed."