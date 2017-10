Een uur langer slapen of een uur langer op stap vannacht?

Vannacht om klokslag drie uur gaat de wintertijd in en draaien we de klok een uurtje achteruit. Op die manier komen we weer uit bij onze standaardtijd GMT+1, wat zoveel betekent als de wereldtijd plus een uur.

Vanaf morgen komt de zon een uur vroeger op en gaat ze ook een uur vroeger onder. Dat de zon vroeger ondergaat, zorgt ervoor dat de komende weken een risicovolle periode is in het verkeer. Door de snellere duisternis, gebeuren er meer verkeersongevallen.

Mogelijk is dit de laatste overschakeling van zomer- naar winteruur. Een zeventigtal Europarlementsleden wil de zomertijd namelijk afschaffen en het winteruur definitief behouden. De discussie hierover is al jaren aan de gang, maar deze keer zou het wel eens menens kunnen zijn. In december zou over deze resolutie gestemd worden.

Als we de traditie van de voorbije jaren echter aanhouden, loopt het winteruur tot 25 maart 2018, en schakelen we dan weer over naar het zomeruur.