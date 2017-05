Eerste autodeelparty in Dilbeek

De Dilbeekse Milieuraad organiseert vanavond in samenwerking met Cozycar een 'autodeelparty' in het Verfkaffee aan het station van Sint-Martens-Bodegem. Iedereen die interesse heeft in het gebruik van een deelauto, of zijn eigen auto wil delen is welkom.

Volgens de Milieuraad van Dilbeek kost een auto je ongeveer 5.000 euro per jaar. "Zou het niet geweldig zijn mocht je die kosten kunnen verminderen?", klinkt het. "Dat kan als je aan particulier autodelen doet. Door je auto te delen met anderen, staat hij minder stil en kan je flink besparen. Autorijden wordt zo niet alleen goedkoper voor wie een auto heeft. Ook als je zelf geen auto hebt, bespaar je want je kan een auto gebruiken zonder er zelf één te moeten kopen. Autodelen leidt bovendien tot minder auto’s en dus meer ruimte voor groen, fietsers, speelpleinen …"

Om iedereen die interesse heeft in het gebruik van een deelauto en iedereen die zijn auto wil delen, wegwijs te maken in de 'autodeelwereld' wordt vanavond een feestje georganiseerd in het Verfkaffee. Je krijgt er praktische uitleg over particulier autodelen. Er is alvast één Dilbekenaar die bereid is om haar auto te delen. Ze zal de aanwezigen vertellen wat de precieze kost is voor haar auto. De auto staat bijna dagelijks stil tussen 8u30 en 17u aan het station van Bodegem en kan dan gerust door anderen gebruikt worden.

Iedereen is welkom vanaf 20u in het Verfkaffee (Molenstraat 93) in Sint-Martens-Bodegem.