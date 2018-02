Eerste controles op nieuwe zone 30 in Halle

De politiezone Zennevallei kondigde enkele dagen geleden aan dat er geflitst zou worden in verschillende nieuwe 'zones 30' in Halle. De eerste cijfers van die controles zijn intussen bekend en de resultaten zijn niet min.

Bij de eerste controles in de Eugene Ysayestraat werden reeds 46 voertuigen geflitst. De hoogst gemeten snelheid in de nieuwe zone 30 bedroeg liefst 71 km/u. Op de Willamekaai werden zelfs al 108 bestuurders betrapt op een te zware voet. Daar liet één bestuurder zelfs een snelheid van 82 km/u optekenen.

De actie kaderde hoofdzakelijk in het nieuwe mobiliteitsplan voor de Sint-Rochus wijk in Halle. De hele wijk werd onlangs omgevormd tot een zone 30. In het centrum van Halle werd de zone 30 al vroeger ingevoerd. Een gewaarschuwd chauffeur is er twee waard: de politie laat weten dat verdere controles zullen volgen.