Eerste curlingbaan van België opent in Zemst

Zaterdag 23 september is het zover. Dan opent in Zemst de eerste curlingbaan van België. Het resultaat van 2 jaar hard zwoegen.

De curlinghal aan de Driesstraat is de allereerste die in België wordt gebouwd. "In ons land wordt de sport al 13 jaar beoefend. We konden wel terecht op bestaande schaatsbanen, maar daar is de kwaliteit van het ijs niet altijd optimaal voor curling", zegt Dirk Heylen, één van de oprichters van de curlingclub in Zemst.

De curlingbaan in Zemst beschikt over 3 banen en er is ook een kantine en kleedkamers. Voor Curlingclub Zemst is de opening van de hal uiteraard heuglijk nieuws. "2 Jaar hebben we gezwoegd om dit huzarenstukje te verwezenlijken", zegt Pieter Meijlaers van Curlingclub Zemst. "Met dank aan onze leden, onze meer dan 350 crowdfunders, de gemeente Zemst, de provincie Vlaams-Brabant, de World Curling Federatie en alle andere partners in het verhaal."

Het wordt alleszins een feestelijk openingsweekend in Zemst. Op het programma onder andere een initiatie curling met bekende Belgen onder wie Dominique Monami, Sabine Appelmans, Bart Goor, Rob Vanoudenhoven en anderen. De piste zelf wordt geopend door Kate Caithless, de voorzitter van de World Curling Federation. Zij komt speciaal over uit Canada.