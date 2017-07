Eerste druiven geoogst in Druivenstreek

De eerste rijpe trossen werden vanmiddag geschonken aan enkele personen die zich verdienstelijk maken in de Vlaams-Brabantse druivensector. Maar vooral de serristen werden in Huldenberg in de bloemetjes gezet. Zij staan centraal in de campagne 'Druiventrots' van de provincie. De toeristische dienst van Vlaams-Brabant zal onze tafeldruif dit seizoen promoten met een mix van sportieve en andere activiteiten.

Gastheer vanmiddag in Huldenberg was serrist Constant Wagree. Hij is een telg uit een druiventelersgeslacht en wil de stiel van zijn voorouders nog een hele tijd voortzetten.