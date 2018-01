Eerste duo’s in de kookarena van REGIOKOK

Voor de achtste keer gaat RINGtv op zoek naar gastronomisch talent uit de regio. In deze editie nemen opnieuw twee duo’s het tegen mekaar op. De kandidaten delen hetzelfde beroep of zijn werkzaam in hetzelfde bedrijf. Vandaag staan stukadoors Eddy Nerinckx en Jimmy De Breucker uit Dilbeek en Ternat het op tegen bankbedienden Pascal Van Sighem en Hilde Bundervoet uit Dilbeek en Overijse. En de pilotes Charlotte Dedeckeren en Daphné Daems die actief zijn op Brussels Airport treden in de kookarena tegen cafébazinnen Katrien Vanhemelen en Valérie Penafiel uit Zemst. Benieuwd wie het haalt? Kijk dan de komende weken zeker naar REGIOKOK op RINGtv.