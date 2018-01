Eerste internationale curlingtoernooi start straks in Zemst

Een mooie primeur voor Zemst! Nooit eerder vond in ons land een internationaal curlingtoernooi plaats. De wat ongewone maar steeds populairdere wintersport, waarbij met zware stenen op ijs wordt gespeeld, heeft een bijzondere band met Zemst: hier opende immers in september de eerste curlinghal van het land. Vanavond om 19uur wordt de New Year’s Cup op gang euh…geschoven.

Voor alles is een eerste keer. De New Year’s Cup, een organisatie van de Turnhoutse curlingclub Campina Curling, is het allereerste internationale curlingtoernooi ooit in België. De locatie was vlug gekozen: in september 2017 opende in de Driesstraat in Elewijt, deelgemeente van Zemst, immers een gloednieuwe curlinghal - de eerste en voorlopig enige in ons land.

Vanaf vrijdagavond 19u tot zondagmiddag om 16u zullen twaalf teams strijden om het goud. Naast Belgische curlingteams, nemen ook teams deel uit Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk. Speciale vermelding voor het Nederlandse nationale team rolstoelcurling, dat eveneens komt meestrijden in Zemst.