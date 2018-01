Eerste kleurrijke tractorrun door straten van Londerzeel

Voor de Landelijke Gilde van Londerzeel was de eerste tractorrun een schot in de roos want er stond heel wat volk te kijken in de straten van Londerzeel, Malderen en Steehuffel. Deelnemers aan de tractorrun kregen een specifieke opdracht: “Ze moeten hun tractor versieren met kerstverlichting, zodat we een kleurrijke stoet krijgen”, vertelt Ronny Sarens, voorzitter van de Landelijke Gilde van Londerzeel. En kleurrijk was de stoet zeker. 46 tractoren waren er te bewonderen.



Benieuwd? Kijk vanavond naar het nieuws op RINGtv voor een verslag!