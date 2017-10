De eerste twee laadpalen voor elektrische auto's in Meise zijn een feit. Ze bevinden zich aan de parking van het nieuwe Administratief Centrum in Wolvertem en in de Beaufortstraat in Meise, ter hoogte van de krantenwinkel. Eandis brengt momenteel de aansluiting in orde en het is de bedoeling ze in werking te stellen vanaf 6 november. Opladen kost de gebruiker 0,31 euro per kWh. Volgens schepen van duurzaamheid Paul Van Doorslaer (N-VA) komt er volgend jaar nog een derde laadpaal bij.