Eerste paaspretpark van het land in Groot-Bijgaarden

In Groot-Bijgaarden kan je nog tot maandag terecht in het Paasdorp, dat is een tijdelijk indoor pretpark dat voor het eerst in ons land plaatsvindt. Met succes!

De organisatoren, die gespecialiseerd zijn in kermissen en tijdelijke themaparken, namen Hal 2 van Brussels Kart Expo stevig onder handen en maakten er een echt paasdorp van. Daar kan het jonge volkje genieten van kermisattracties, een doolhof, knutselworkshops en 2 circusvoorstellingen per dag. “Het paasdorp is een nieuw initiatief dat voor het eerst naar Brussel komt. De bedoeling is dat dit pretpark in de toekomst overal naartoe zal gaan”, aldus Franck Delforge van de organisatie.