Eerste resultaten BOB-marathon van het voorbije weekend

60 uur lang vonden er talrijke controles plaats, zelfs op autosnelwegen. Intussen zijn de eerste resultaten bekend gemaakt.

Zone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel

In de zone AMOW werd er gecontroleerd op de Steenweg op Merchtem in Wemmel, op de Brusselsesteenweg in Asse en de Steenweg op Merchtem in Opwijk. Bijna 350 chauffeurs werden er onderworpen aan een alcoholcontrole. 10 van hen bliezen positief of zo’n 2,8%. 2 chauffeurs werden ook betrapt op drugsgebruik. De lokale politiezone controleerden ook 749 bestuurders op hun snelheid. 108 van hen hielden zich niet aan de snelheidsbeperkingen (of zo’n 14%)

Zone Zaventem

In de politiezone Zaventem werden in totaal 295 bestuurders gecontroleerd. 286 bestuurders bliezen safe, 4 bestuurders testten positief op alcoholgebruik en 2 bestuurders bliezen alarm. 5 bestuurders hun rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen, waarvan twee voor het gebruik van drugs in het verkeer. Tevens werden er 5 personen aangehouden waarvan 1 bestuurlijk na openbare dronkenschap.

Waarom BOB-marathon in januari?

Vorig jaar gebeurden er in onze provincie zo’n 2.500 ongevallen, daarbij vielen 31 doden. In 12% van de ongevallen was alcohol de oorzaak. Daarom organiseren de politiezones naast de bekende BOB-acties 2x per jaar een grootscheepse alcoholcontrole. Ook later dit jaar zal er een gelijkaardige controle georganiseerd worden. Met deze gecoördineerde controleacties willen de politiediensten een echte gedragswijziging bewerkstelligen en het aantal ongevallen reduceren.