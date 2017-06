Eerste resultaten van de BOB-zomercampagne

Het voorbije weekend organiseerden heel wat lokale politiezones in het raam van de BOB-zomercampagne een ‘weekend zonder alcohol’.

Ruim 41.000 bezoekers werden vorig weekend onderworpen aan een ademtest. Dat zijn er ruim 80% meer in vergelijking met dezelfde controleactie vorig jaar. 2,77% reed onder invloed. Van 209 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

Intussen sijpelen ook de resultaten binnen van de verschillende politiezones. Zo werden in de zone Zaventem 765 voertuigen gecontroleerd. 62 voertuigen waren niet in orde en 30 bestuurders, of zo’n 4%, reden onder invloed van alcohol. 16 chauffeurs mochten hun rijbewijs inleveren voor 3 uren. Van 1 bestuurder werd het rijbewijs volledig ingetrokken. Twee bestuurders testten ook positief op drugsgebruik.

De politie deed ook nog een opmerkelijke overtreding. Zo werd een Smart tegengehouden waar 6 personen op de achterbank zaten. Maar in een wagen mogen nooit meer personen plaatsnemen dan er gordels beschikbaar zijn.