In Vilvoorde is vanmorgen de eerste spadesteek gegeven van een nieuw gebouw voor basisschool De Puzzel in deelgemeente Koningslo.

In totaal zullen er 17 klassen bijkomen. De nieuwbouw kost 3,5 half miljoen euro waarvan de stad Vilvoorde een derde zelf betaalt. De Puzzel is immers een stedelijke basisschool. Met de extra klassen verdubbelt De Puzzel z'n capaciteit want de uitbreiding is goed voor maar liefst 216 plaatsen.