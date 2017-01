Eerste steen gelegd voor nieuw kleuterblok voor Pimpernel Zemst

De nieuwbouw voor De Pimpernel zal 1,2 miljoen euro kosten. Zowat 70 procent wordt betaald door de Vlaamse overheid. “Deze eerste steenlegging is trouwens geen evidentie”, vertelt Koen Vandermeiren, schepen van Onderwijs. “Als je weet dat in 1977 na de fusie van de gemeenten in Zemst de lagere school in Laar slechts 55 leerlingen telde en het alle jaren leerlingen ronselen was om aan vier klassen te komen. Tientallen jaren had de school op basis van de leerlingenaantallen weinig bestaansrecht maar het toenmalige gemeentebestuur besliste toch om de school te behouden. Eerst in een eenheid met “De Waterleest” te Eppegem met 1 directie, die hoofdzakelijk in de veel grotere school te Eppegem vertoefde. Maar door de gestage groei werd in 2005 De Pimpernel een zelfstandige school. Door kwaliteitsvol onderwijs “boomt” de school waardoor de laatste jaren verschillende jaren leerlingen in klascontainers moesten plaatsnemen. De nieuwbouw is dus meer dan welkom!”