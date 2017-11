Eerste Toernee Kadee schot in de roos

Afgelopen zaterdag was er in Halle de elfde editie van Toernee Mondi’alle. Dat is een gratis stadsfestival waarbij in tal van cafés kan genoten worden van jazz, blues en wereldmuziek. Dit jaar werd Toernee Mondi’alle voor de eerste keer in gang getrapt door Toernee Kadee. De Halse kinderen konden er deelnemen aan verrassende activiteiten.