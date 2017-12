Eerstesteenlegging nieuwe turnzaal aan sporthal Heide in Hofstade

In Hofstade, bij Zemst, is vadaag de eerste steen gelegd van de nieuwe gymzaal aan sporthal Heide De turnzaal is een initiatief van de gemeente Zemst en van Sport Vlaanderen. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer de zaal er kwam, de eerste gespekken dateren al van in 2009.

De nieuwe gymzaal is goed nieuws voor de meer dan 700 Zemstste turners die lid zijn van één of andere vereniging. Zemst telt 2 bijzonder actieve turnverenigingen, THORHO Hofstade en Excelsior Eppegem. De nieuwe infrastructuur is meteen ook een antwoord op het plaatstekort waarmee vele andere zaalsporten in de gemeente Zemst kampen.

De nieuwe turnzaal wordt gebouwd tegen de bestaande sporthal Heide in deelgemeente Hofstade. De zaal is 48 bij 25 meter breed en er is een competitiedeel met valkuil en vaste toestellen, een middenvloer voor grondoefeningen en een deel voor niet recreatief turnen. Er is tevens een kleinere bijbouw waar beoefenaars van onder andere judo, aerobics en dansen terechtkunnen. Voor de kleedkamers en het sanitair zullen de sporters gebruik van de reeds bestaande infrastructuur in de sporthal.

Het heeft bijzonder lang geduurd vooraleer de turnzaal in Hofstade er kwam. De eerste gesprekken met Bloso dateren al van in 2009.