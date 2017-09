Egmontproject verdeelt Londerzeelse meerderheid

Tijdens een tumultueuze gemeenteraad in Londerzeel kreeg de coalitie van N-VA, CD&V en sp.a/Goen geen meerderheid achter zich voor het Egmontproject. Het bouwproject is een samenwerking tussen de gemeenten en een pivé-eigenaar maar verdwijnt dus voorlopig in de koelkast.

Het Egmontproject zou gerealiseerd worden in een groot binnengebied in het centrum van Londerzeel. Het grootste deel, ongeveer 55 are, is in handen van de nv Diepensteyn. De parking van ongeveer 35 are is eigendom van de gemeente. Het was de bedoeling om op de site een woonproject te realiseren met zo’n 120 appartementen.

Maar een comité van buurtbewoners en handelaars en de oppositie in de gemeenteraad verzetten zich er tegen omdat ze de plannen te megalomaan vinden. Tijdens de gemeenteraadszitting van gisteren stemden ook twee leden van de meerderheidspartij CD&V mee met de oppositie tegen het project. Dat leidde tot een gelijkheid van stemmen met als gevolg dat het project niet kan doorgaan zoals gepland.

In een telefonische reactie zegt Marc Verbruggen, een CD&V-raadslid dat tegen het Egmontproject stemde, dat dit niet het eerste geval van dissidentie is binnen de meerderheid. Verbruggen vindt dat de gemeenteraadsleden van de meerderheidsfracties te weinig inspraak krijgen. Toch is er volgens burgemeester Sminate geen sprake van een barst in de coalitie.