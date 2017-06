Egyptische Vilvoordenaar en auteur Nabil Hasaballa ondertekent Gulden Boek

De 47-jarige Vilvoordenaar Nabil Hasaballa is geboren en getogen in de Egyptische hoofdstad Caïro. 22 jaar geleden kwam hij naar ons land. Nabil is een uitstekende kok en baatte een tijd lang een Egyptisch restaurant uit in Vilvoorde. Enkele jaren gelden stopte hij met zijn zaak en koos hij voor een andere job. Op dat ogenblik kwam er ook tijd en ruimte vrij voor iets waar hij altijd al van droomde: een boek schrijven.

'De Nijl stroomt naar het zuiden', de debuutroman van Nabil hasaballa speelt zich af in Caïro, net voor, tijdens en na de Egyptische revolutie van 2011. De auteur kruipt in de huid van drie gewone mensen en vertelt zo over hun leven, dromen, ambities en teleurstellingen. Het is een aangrijpend verhaal over liefde, passie en verraad.

Nabil heeft school gelopen in Egypte, zijn moedertaal is Arabisch. Nederlands heeft hij hier zelf moeten leren. Het was voor hem dus een hele krachttoer om zijn roman in het Nederlands te schrijven. "Het was zeker moeilijk. Het was worstelen met de taal, fouten maken, leren van mijn fouten, schrappen, herschrijven, corrigeren, aanpassen, enzovoort, en een heel grote dosis doorzettingsvermogen," vertelt Nabil Hasaballa.

Het Vilvoordse stadsbestuur wil de literaire carrière van Nabil Hasaballa een zetje geven en nodigde hem daarom uit op het stadhuis waar hij het Gulden Boek van de stad mocht te ondertekenen. Volgende donderdag 6 junli om 20 uur organiseert de bibliotheek van Vilvoorde een schrijversavond met Nabil Hasaballa.