Eigen festival Atheneum Halle: regen en…ambiance!

Carnaval in Halle is nog maat net voorbij, maar toch was het in het Atheneum van Halle opnieuw feest. Samen met de hulp van Stressfactor - dat gespecialiseerd is in schoolfestivals - organiseerde de school een eigen muziekfestival. Headliner was Jebroer, bekend van het omstreden nummer 'Kind van de duivel'. De zesdejaars humane wetenschappen, die deelnemen aan onze nieuwsneuzenwedstrijd, maakten een verslag van dé dag van het schooljaar.