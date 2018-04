Eigenaar van brouwerij Palm boekt recordomzet

De netto-omzet kwam uit op 659 miljoen euro, een stijging van 6,5 % in vergelijking met 2016. Het bedrijfsresultaat eindigde op 41,1 miljoen euro. Vorig jaar werd fors geïnvesteerd in alle brouwerijen in Nederland, België, Ethiopië en in de mouterij in Eemshaven.

Volgens Jan-Renier Swinkels, bestuursvoorzitter van Bavaria NV hoopt men de komende jaren de vruchten te kunnen plukken van de gedane investeringen en zal tegelijkertijd dit jaar de ingezette koers worden verdergezet. "We zien 2018 dan ook vol vertrouwen tegemoet en kijken uit naar het 300-jarig bestaan van onze Bavaria-brouwerij in Lieshout in 2019, een belangrijke mijlpaal."

2017 was een jaar van bouwen en brouwen, een uitdagend jaar waarin er groei en tegelijkertijd ook veel tegenwind was. "In de thuismarkt werden we bijvoorbeeld geconfronteerd met toenemende concurrentie, aanhoudende promotiedruk in supermarkten en kortingdruk in de horeca."

Ondanks een moeilijk jaar deden een aantal merken het zeer goed, waaronder La Trappe en Cornet. "In de merken Palm, Rodenbach, Brugge Trippel en Swinckels werd geïnvesteerd middels redesigns. Markten zoals Frankrijk, Italië, Oost-Europa en Noord- en Zuid-Amerika presteerden eveneens goed", aldus Swinkels.

Naast nationale en internationale uitbreiding zette Bavaria NV ook stappen op het gebied van de duurzaamheid. "Duurzaamheid blijft een kernonderdeel van onze bedrijfsvoering. We hebben het bedrijf in bruikleen van volgende generaties. Wij streven daarom naar langetermijn-waardecreatie op sociaal en financieel vlak en op het gebied van milieu."