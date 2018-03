Eindelijk nieuwe jeugdlokalen in Perk

Door de slechte staat van de lokalen die in de tuin van de Sint-Cajetanusschool stonden, de asbest in het dak en weldra de bouw van de nieuwe school van Perk moesten de chiromeisjes enkele jaren geleden een nieuw onderkomen vinden. Momenteel zitten ze in de pastorie van Perk, maar daar is maar één wc voor 150 kinderen en er zijn onvoldoende lokalen voor elke afdeling.

Ook voor de speelpleinwerking komt het nieuwe gebouw geen moment te laat. De werking had geen vaste locatie, en wisselde tussen de sporthal en de Piramideschool, waardoor het materiaal telkens verhuisd moest worden. Bovendien zou het niet goed zijn dat kinderen tijdens de vakantie zich in dezelfde omgeving bevinden als waar ze school volgen.

Energiezuinig

Het nieuwe gebouw zal aan heel wat voorwaarden moeten voldoen. Zo mag het gebouw maximaal één bouwlaag tellen en moet het opgaan in de omgeving, omwille van het beschermde dorpsgezicht. Ook werden er heel wat strenge energienormen opgelegd in het kader van het klimaatactieplan. Om die reden zal het gebouw opgetrokken worden in CLT, een duurzaam materiaal dat het ook mogelijk maakt het gebouw heel snel neer te zetten.

Als alles meezit, kan er eind dit jaar begonnen worden met bouwen, maar daar is nog geen zekerheid over. Op de foto kan je alvast het voorlopige ontwerp zien.