El Arbi en Fallah regisseren nieuwe videoclip van Milow

De vorige single van Milow ‘Howling at the Moon’ was goed voor 21 miljoen streams op Spotify en bijna 19 miljoen views op Youtube. Een goeie videoclip is dus niet onbelangrijk. Daarom deed Milow een beroep op Adil El Arbi en Bilall Fallah huit Diegem voor de nieuwe single ‘Lonely One’. De song vertelt het verhaal hoe moeilijk het is om in deze social media-tijden echte vrienden te maken. De videoclip werd vandaag gereleaset, bekijk hieronder alvast het resultaat.