El Arbi en Fallah wijken voor nieuwe film uit naar Antwerpen

Het regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah uit Diegem draaien momenteel in Antwerpen hun derde langspeelfilm ‘Patser’.

Hun twee vorige prenten hadden Brussel als decor. Momenteel draaien ze in Antwerpen hun derde langspeelfilm: ‘Patser’. Deze prent gaat over vier vrienden die ongewild een drugsoorlog ontketenen in de havenstad.

Onder meer Matteo Simoni neemt een van de hoofdrollen voor zijn rekening. Hiervoor heeft hij wel zijn Limburgs accent moeten inslikken want in Patser spreekt hij enkel Antwerps met wat Marokkaanse klanken. Ook onderging Simoni een ware metamorfose. Voor de andere rollen deden El Arbi en Fallah een beroep op hun eigen castingbureau Hakouna! dat meer mensen met een etnische achtergrond in Vlaamse films en op televisie wil krijgen.

De film zal bij ons te zien zijn vanaf 24 januari 2018. De collega’s van ATV brachten alvast een bezoek aan de set. (foto's ATV)