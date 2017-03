Electrabel bouwt grootste oplaadbare batterij van België in Drogenbos

Electrabel wil in Drogenbos een reuzebatterij bouwen die tot 6 megawatt elektriciteit kan opslaan. Het is een primeur voor ons land.

Electrabel wil minder afhankelijk worden van de klassieke fossiele energiecentrales en wil daarom een lithium-ionbatterij bouwen die zo’n 6 megawatt elektriciteit kan opslaan. Ltithium-ionbatterijen worden ook gebruikt in smartphones en tablets. De capaciteit van de reuzebatterij is te vergelijken met die van 2 windmolens.

Voorlopig zit het technologisch project, dat gerealiseerd zal worden in de centrale in Drogenbos, nog in een proeffase maar het zou deze zomer operationeel moeten zijn.