Elektriciteitscabine vat vuur in Wambeek: Heel wat woningen tijdelijk zonder stroom

Heel wat woningen in Wambeek en Sint-Katharina-Lombeek zitten tijdelijk zonder stroom nadat in de Bollestraat brand uitbrak in een elektriciteitscabine.

De brand brak rond iets na de middag uit. Eandis, de lokale politie en de brandweer kwamen ter plaatse. Voor geblust kon worden, moest eerst de spanning op de cabine uitgeschakeld worden om elektrocutie te voorkomen.

Ook de verkeerslichten op het drukke kruispunt van de Assesteenweg met de Fossebaan zijn buiten werking. De lokale politie regelt er het verkeer. Hoe lang de hinder nog zal duren is niet duidelijk.

Eandis woordvoerder Jean-Pierre Blomme laat weten dat er in totaal een 200-tal aansluitingen getroffen zijn. Het gaat om een brand in een laagspanningscabine. Oorzaak is een kortsluiting.

De medewerkers van Eandis doen er intussen alles aan om iedereen zo snel mogelijk terug te voorzien van stroom. Dat zal gebeuren aan de hand van herstellingen en de aanvoer van een stroomgenerator. "Die generator komt jammer genoeg niet van om de hoek", zegt Blomme. "Eens die generator er is, moeten er ook nog kabels herverbonden worden. We hopen dat iedereen in de late namiddag of vroege avond terug stroom heeft."

De cabine helemaal herstellen zal wellicht pas voor morgen zijn. "Eens die herstelling in orde is, zal er opnieuw een korte stroomonderbreking zijn omdat alle kabels van de generator opnieuw moeten gekoppeld worden aan de cabine. We kunnen dit helaas niet anders oplossen. Onze excuses voor alle ongemak."