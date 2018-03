Elodie (Wolvertem) redt Nadia bij hartfalen

Elodie Hemmerechts (29) uit Wolvertem is door haar werkgever ISS uit Vilvoorde, met meer dan 9.000 werknemers in ons land, uitgeroepen als ‘Werknemer van het Jaar’. Ze redde vorige zomer haar collega Nadia Comper (56) uit Humbeek toen die een hartfalen had.

"Ik ben er nog altijd niet goed van", zegt Elodie Hemmerechts (29) daags nadat ze 's avonds bij ISS werd gehuldigd. Bij ISS werken meer dan 9.000 mensen in ons land en meer dan een half miljoen mensen wereldwijd. Voor ons land is Elodie dé werkneemster van 2017 voor ISS. Ter verduidelijking: ISS is een dienstenbedrijf dat onder andere mensen tewerkstelt voor onder andere schoonmaak, receptie, catering en beveiliging. Elke maand zet ISS een werknemer in ons land in de bloemetjes voor bijzondere verdiensten via de 'Appel-troffee'. Elodie Hemmerechts kreeg die al deze zomer omdat ze een medewerkster bij hartfalen redde.

Elodie Hemmerechts: "Het was heet in juli vorig jaar. Ik stond toen aan de receptie van ISS in Vilvoorde. Plots kwam Nadia Comper (56) het onthaal binnen gewandeld. Ze zag grauwgrijs in het aangezicht en wou naar huis gaan met de auto. Ik heb haar meteen tegengehouden, want dat vond ik niet ok. Een week voordien had ik nog de cursus EHBO van ISS gevolgd. Ik ben op automatische piloot gesprongen en heb meteen ingegrepen."

"Hart gecontroleerd"

Wat deed je dan? Elodie: "Ik heb meteen de EHBO-set genomen en gebeld naar de spoeddienst. Ondertussen heb ik haar zoveel mogelijk gerust gesteld, daarna rustig haar hart gecontroleerd, temperatuur en bloeddruk genomen, haar verfrist - want het was toen echt heel warm -, en ik heb constant op haar ingepraat. De hulpdiensten waren onderweg, maar op dat moment is het echt wel paniek."

"Was Elodie er niet geweest, dan was ik er niet meer", zegt Nadia Camper (56). "Het was een gewone zomerdag, wel heel warm, maar ik voelde me niet goed. Ik ben echt blij dat Elodie me heeft tegengehouden om te vertrekken. Ze heeft mijn leven gered. In het AZ Portaels in Vilvoorde, waar ik ben opgenomen, vertelden de artsen me dat ik heel veel geluk had dat Elodie zo heeft gereageerd. Dat ik nu mee gehuldigd ben, geeft me kippenvel. Ik ben haar eeuwig dankbaar. Zonder haar stond ik hier niet. Ik heb bij de uitreiking van de prijs wel enorm genoten van de sfeer en collega's. Dat doet deugd."

Elodie is wel verrast over de erkenning van ISS voor wat ze deed. Elodie: "Ik was al gekozen als 'werknemer van de maand' in de zomer omwille van mijn interventie, maar nu ook als werknemer van het jaar voor ISS in heel België, met 9.000 werknemers, dat doet iets. Ik heb eerlijk gezegd niet veel geslapen toen ik die erkenning kreeg. Maar ik vind het normaal wat ik deed: ik hoop dat als ik het ooit nodig heb, ook mensen mij komen reanimeren en juist handelen op dat moment."