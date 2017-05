Emy Geyskens uit Asse schrijft kinderboek over kinderrechten

Het is vandaag de Grote Nationale Voorleesdag en die staat in het teken van kinderrechten. Emy Geyskens uit Asse heeft over dit onderwerp ook een boek geschreven. 'Obi en Odette' heet het en minister Alexander De Croo las er vanmiddag uit voor in Muntpunt in Brussel.

Het boek leert kinderen vanaf 6 jaar hoe belangrijk kinderrechten zijn. “Er zijn 60 deelnemende bibliotheken en overal wordt er voorgelezen uit Obi uit Odette Dus allemaal tegelijkertijd gaan we kinderrechten in de kijker brengen”, aldus Emy Geyskens (foto links). Naast het boek van Emy stelt Plan België nog een andere boek voor: 'Verhalen uit de boomhut'. Dat bestaat uit verhalen die kinderen zelf geschreven hebben. Want ook lagere schoolkinderen weten best wel wat kinderrechten. Dat bleek uit een kleine rondvraag die RINGtv vanmiddag hield in de Assese bibliotheek. Meer hierover straks in het nieuws.