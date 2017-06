Energiezuinig Zemst is voorbeeld in Europa

De gemeente Zemst is de beste leerling van Europa wat betreft zuinig energieverbruik. Eerder was Zemst ook al de nationale winnaar van Save@Work , een Europese wedstrijd die gemeenten uitdaagt om 1 jaar lang zo veel mogelijk energie te besparen in openbare gebouwen.

Aan Save@Work namen in totaal ongeveer 180 kantoorgebouwen uit 9 verschillende landen deel. In totaal gaat het om bijna 17.000 werknemers. Die probeerden in de gebouwen waar ze werken zo zuinig mogelijk om te springen met energie.

Uit onze regio namen ook Asse, Beersel, Halle, Kampenhout, Lennik, Liedekerke, Opwijk en Vilvoorde deel. Maar Zemst presteerde net iets beter dan de andere gemeenten uit Halle-Vilvoorde. Zo lag het energieverbruik in het gemeentehuis van Zemst tijdens het voorbije jaar maar liefst 25 % lager dan voordien. Daarmee scoort Zemst het best van alle Europese gemeenten die meededen. De tweede plaats is voor een Zweeds gemeentehuis (20 % besparing) en de derde plaats voor een gemeentehuis uit Letland (19,5 % besparing).

Zemst wil alvast op de ingeslagen weg verdergaan. "Zo zal bekeken worden of we ook in andere gemeentegebouwen kunnen overschakelen op LED-lichten", zegt Koen Vandermeiren, schepen van Leefmilieu. "Verder onderzoeken we een gezamenlijke aankoop van zonnepanelen en gaan we na of electrische fietsen voor het gemeentepersoneel kunnen worden ingezet. En zopas is de beslissing genomen om een electrische wagen voor de gemeente aan te kopen."