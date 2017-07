Enkel dure behandeling van € 200.000 in Mexico kan zesjarige Max uit Humbeek redden

Lenny Sterckx en Manu Hendrix uit Humbeek (Grimbergen) zitten met de handen in het haar. Bij hun oudste zoontje Max (6) werd in december van vorig jaar een zeldzame hersenstamtumor ontdekt. Enkel een dure behandeling in Mexico, die zo’n 200.000 euro kost, kan het leven van Max redden.

Tot voor Kerst was er geen enkele aanleiding om te vermoeden dat er iets mis wat met de energieke, lieve en attente Max. Tot hij plots moeilijkheden ondervond bij het eten, evenwichtsstoornissen vertoonde en last kreeg van hoofdpijn. Onderzoeken brachten het keiharde verdict: een ponsglioom ofwel hersenstamtumor. De agressieve kanker zit verweven door alle levensnoodzakelijke zenuwen in het hoofd. De kankercellen reageren nauwelijks of niet op gewone behandelingsmethoden en de tumor kan operatief niet verwijderd worden. In ons land krijgen jaarlijks twee tot drie kinderen deze vreselijke diagnose te horen. “Onbeschrijfelijk hoe hartverscheurend het is om je eigen kind op zo'n korte tijd te zien wegkwijnen van een levenslustige, energieke, sportieve jongen - lief, altijd in de weer voor kleine broer Leo en de klasgenootjes - naar dat hulpeloos wezentje dat niets meer kan“, aldus de ouders van Max.

Enkel behandeling in Mexico lijkt te helpen

De dokters hier in België kunnen Max niet helpen. In Frankrijk kreeg Max intussen een behandeling die de klassieke radiotherapie combineert met zeer specifieke medicijnen. De situatie van Max was daardoor even gestabiliseerd. Maar het effect van de behandeling bleek niet van lange duur te zijn.

De familie van Max is blijven speuren naar een oplossing. Na omzwervingen in Duitsland en Londen is het gezin in Mexico beland. Dokters in het Mexicaanse Monterrey hebben immers een nieuwe behandeling ontwikkeld die de volledige tumor bestrijdt en succesvol zou zijn. Net als elke andere ouder grepen Lenny en Manu deze kans om het leven van hun zoontje te redden. De behandeling werd onmiddellijk opgestart en de eerste signalen zijn hoopgevend. Max is een doorzetter. Hij wordt sterker en ook zijn spraak komt beetje bij beetje terug.

Geen terugbetaling

De uitdaging voor het gezin is echter groot. Zowel emotioneel als financieel. Vrienden en familie proberen hen massaal te steunen. En dat doet hen zichtbaar deugd. De behandeling in Mexico is echter duur en kost 200.000 euro, maar wordt in ons land niet terugbetaald. Via verschillende kanalen probeert het gezin nu geld in te zamelen. Maar toch blijft de angst dat ze de behandeling moeten stopzetten omdat ze die niet meer kunnen betalen.

Vrienden en familie zullen daarom de komende maanden initiatieven. Hou alvast zondag 24 september vrij in de agenda, want die dag zal er in Humbeek een benefiet voor Max georganiseerd worden.

Ook heeft de familie de Facebookpagina ‘Steun Max’ en een crowdfunding-project opgestart om geld in te zamelen. Dat kan via deze pagina van YouCaring.com.